Псковская ГИБДД напоминает о порядке предоставления услуг

Госавтоинспекция Псковской области напоминает о порядке организации работы по предоставлению государственных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.
Прием заявителей при обращении за предоставлением госуслуг по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортом и выдаче водительских удостоверений ведется не только посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, но и с использованием систем управления электронной очереди или в порядке живой очереди.
«В случае, если вы не сдали квалификационный экзамен на право управления транспортными средствами, также можно обратиться в экзаменационное отделение, где вам будет назначена дата и время приема экзамена», - заметили в ведомстве.
Режим работы подразделения:
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Вторник
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Среда
(1 и 3 среда месяца - до 12.30)
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Четверг
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Пятница
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Суббота
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Часы работы
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8.30-18.15
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8.30-18.15
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8.30-18.15
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8.30-18.15
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8.30-17.00
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Перерыв
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00