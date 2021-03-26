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Псковская ГИБДД напоминает о порядке предоставления услуг

Госавтоинспекция Псковской области напоминает о порядке организации работы по предоставлению государственных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Прием заявителей при обращении за предоставлением госуслуг по регистрации транспортных средств, проведению экзаменов на право управления транспортом и выдаче водительских удостоверений ведется не только посредством единого портала государственных и муниципальных услуг, но и с использованием систем управления электронной очереди или в порядке живой очереди.

«В случае, если вы не сдали квалификационный экзамен на право управления транспортными средствами, также можно обратиться в экзаменационное отделение, где вам будет назначена дата и время приема экзамена», - заметили в ведомстве.

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