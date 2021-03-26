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В ГИБДД просят велосипедистов отказаться от опасных маневров на дороге

В УГИБДД УМВД России по Псковской области назвали частные нарушения, которые допускают на дорогах велосипедисты. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в их число входят несоблюдение очередности проезда, опасное маневрирование на дороге и неиспользование световозвращающих элементов.

«С наступлением теплого периода времени на дорогах появляется значительное число велосипедистов и наш регион – не исключение, - отметили в ГИБДД. - Это обстоятельство обязывает автолюбителей быть более аккуратными и внимательными на дороге. Без сомнения, велосипед – удобный и комфортный вид транспорта, однако нарушения Правил дорожного движения, нередко приводят к трагедиям на дороге».

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Госавтоинспекция Псковской области призывает взрослых и детей строго соблюдать Правила дорожного движения. «Водителям автомобилей нужно внимательней относиться к участвующем в дорожном движении велосипедистам, поскольку ДТП с их участием имеют самые серьезные последствия, а водителям двухколесных транспортных средств необходимо изучить и строго соблюдать ПДД и меры личной безопасности», - добавили в ведомстве.