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Российским водителям грозят новые штрафы

С 1 июня российским водителям грозят новые штрафы: вступят в силу поправки в ПДД, по которым положен штраф за езду на летней или зимней резине в несоответствующий сезон. Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на НТВ.

В июне, июле и августе нельзя будет ездить на зимней резине, а в декабре, январе и феврале — на летней. Штраф за нарушение этого правила составит 500 рублей. Пакет поправок, в который оно вошло, разработало Министерство внутренних дел.

При этом региональные власти смогут корректировать действие этого запрета в зависимости от условий в том или ином климатическом полюсе. Так, зимний сезон можно будет расширить — например, прописать, что он начинается в октябре и кончается в марте.