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Дороги в трех районах Псковской области перекроют в связи с проведением ралли

7-й этап кубка России по ралли «Голубые Озера – 2021» пройдет в Псковской области в воскресенье, 24 апреля. Для проведения тренировочных сборов раллистов, а также самой гонки, временно перекроют участки региональных дорог. Соответствующие приказы подписал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете.

Организацию соревнований и временное прекращение движения обеспечивает Федерация автомобильного спорта Псковской области (президент федерации - Олег Мыслевич, телефон 8-911-378-05-81). Пропуск общественного и гражданского транспорта при этом будет обеспечен по первому требованию с задержкой по времени не более 5 минут. Организаторы соревнований просят быть водителей внимательными и соблюдать требования службы безопасности соревнований.

Так, тренировочные сборы запланированы на 17-18 и 20-21 апреля. В связи с этим вводится временное прекращение движения транспортных средств по некоторым дорогам Опочецкого и Себежского районов.

17 апреля с 10:00 до 18:00 закрывается участок дороги Кудка – Норкино – Камено от деревни Кудка до деревни Рясино Опочецкого района.

18 апреля с 10:00 до 18:00 движение будет прекращено по дороге Норкино – Глубокое от деревни Норкино до деревни Деревеньки Опочецкого района.

20 апреля с 10:00 до 18:00 перекроют участки дороги Максютино – Родионово от деревни Китово до деревни Родионово и от деревни Дорбыши до деревни Шершни Себежского района.

В этот же день с 10:00 до 18:00 тренировочные заезды пройдут на участках дороги Пустошка – Щукино – Алоль от деревни Щукино до деревни Красное, от деревни Красное до деревни Андрохново и от деревни Андрохново до деревни Забеги Пустошкинского района.

21 апреля с 10:00 до 18:00 тренировки также пройдут на дороге Пустошка – Щукино – Алоль. Задействованы участки: от деревни Щукино до деревни Красное, от деревни Красное до деревни Андрохново, от деревни Андрохново до деревни Забеги, от деревни Криуха до деревни Васильки и от деревни Васильки до деревни Копылок Пустошкинского района.

В день соревнований, 24 апреля, закроют для автотранспорта дороги Пустошкинского района: