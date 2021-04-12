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Вторник и суббота оказались самыми загруженными днями в псковской ГИБДД

Госавтоинспекция Псковской области информирует о часах и днях наибольшей загруженности регистрационно-экзаменационных подразделений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, временные периоды проанализировали в ходе мониторинга интенсивности обращений граждан за предоставлением государственных услуг в указанные подразделения.

Так, резкое увеличение числа граждан обратившихся в подразделения Госавтоинспекции за предоставлением госуслуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений наблюдалось в конце каждого года. Например, в 4 квартале 2020 года количество обращений составило 24 994. При этом большая часть приходится на октябрь (в прошлом году - 8 866). В остальные месяцы количество обращений составило: в ноябре – 7 618, декабре – 8 510. В первом квартале 2021 года количество обращений снизилось и составило 19 962.

По месяцам года ситуация складывалась следующим образом: наименьшее количество обращений регистрируется в январе и феврале, в среднем 6 000. В марте, апреле, мае, июне, августе и сентябре оно находилось примерно на одном уровне. Наибольшее же количество обращений регистрируется в июле. Так, в 2020 году их количество составило 8 491, в том числе в октябре - 8 866, декабре - 8 510. В первом квартале 2021 года наибольшее количество обращений зафиксировано в марте (8 113).

По часам и дням недели картина выглядит следующим образом: наибольшее количество обращений приходится на вторник и субботу, чуть меньше на пятницу, в среду и четверг псковичи обращаются в ГИБДД еще реже. При этом в любой день недели наибольшее количество обращений фиксируется в первой половине дня - с 8.00 до 12.00, а наименьшее - в конце дня - с 16.00 до 18.00.

«Уважаемые граждане, Госавтоинспекция Псковской области просит учитывать эту информацию при планировании обращений в регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД нашей области во избежание очередей и соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», - заключили в ведомстве.