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Автоинспекция проинформировала псковичей о порядке предоставления госуслуг

Госавтоинспекция Псковской области информирует о порядке предоставления государственных услуг.

«Соответствующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств, замене водительских удостоверений, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, предусмотрена подача заявления в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также при личном обращении в подразделение», - говорится в сообщении.

В случае пересдачи квалификационного экзамена на право управления транспортными средствами подачи дополнительного заявления не требуется, так как услуга считается завершённой только после получения водительского удостоверения.

Для назначения даты и времени приема экзамена необходимо обращаться в экзаменационное отделение (г.Псков ул.Труда д.75, каб.110), либо в автошколу для прохождения дополнительной подготовки с последующей пересдачей экзамена в составе организованной группы.

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