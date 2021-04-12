Автоинспекция проинформировала псковичей о порядке предоставления госуслуг

Госавтоинспекция Псковской области информирует о порядке предоставления государственных услуг.
«Соответствующими нормативно-правовыми актами, регламентирующими предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств, замене водительских удостоверений, проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, предусмотрена подача заявления в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также при личном обращении в подразделение», - говорится в сообщении.
В случае пересдачи квалификационного экзамена на право управления транспортными средствами подачи дополнительного заявления не требуется, так как услуга считается завершённой только после получения водительского удостоверения.
Для назначения даты и времени приема экзамена необходимо обращаться в экзаменационное отделение (г.Псков ул.Труда д.75, каб.110), либо в автошколу для прохождения дополнительной подготовки с последующей пересдачей экзамена в составе организованной группы.
Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области:
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Вторник
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Среда
(1 и 3 среда месяца - до 12.30)
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Четверг
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Пятница
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Суббота
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Часы работы
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08.30-18.15
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08.30-18.15
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08.30-18.15
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08.30-18.15
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08.30-17.00
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Перерыв
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00
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12.30-14.00