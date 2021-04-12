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Почти 2000 нарушений выявили на дорогах Псковской области за неделю

С 12 по 18 апреля сотрудники региональной ГИБДД пресекли 1988 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Установлены 49 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них за повторное нетрезвое вождение задержаны 10 водителей.

За данный период на территории области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.