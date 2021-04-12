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Контроль над дорожными знаками вернут МВД

Правительственная комиссия одобрила поправки к закону «Об организации дорожного движения», которые возвращают контроль над дорожными знаками в ведомство МВД. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Согласно инициативе, власти всех уровней будут обязаны согласовывать с подразделениями МВД – ГИБДД схемы расстановки знаков, светофоров, разметки и камер на дорогах. Отмечается, что данная процедура из полномочий МВД была исключена в 2013 году и передана местным властям.

Поправками предлагается исключить согласование для знаков о аварийно-восстановительных работах после ЧП и аварии, если движение ограничивается на срок не более двух дней, а также о проведении на дорогах массовых мероприятий, которые продолжаются не более суток. Также поправки предусматривают упрощение оповещения граждан о новых платных парковках. В том числе исключается необходимость информирования населения через периодические печатные издания. Если поправки будут приняты, то власти смогут сообщать о платных парковках только через интернет.

Правительственная комиссия в целом законопроект одобрила и рекомендовала его к рассмотрению на заседании правительства.