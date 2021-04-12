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Изменения в ПДД попали под регуляторную гильотину

Изменения в правила дорожного движения попали под регуляторную гильотину, поэтому поправки возможны только через переутверждение всего документа. Об этом заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

«Достаточно тяжело сейчас внести изменения в правила дорожного движения, так как они попали в тот самый механизм регуляторной гильотины и теперь любая, даже минимальная техническая поправка возможна только через переутверждение всего документа в целом», - цитирует его ТАСС.

В 2018 году Госавтоинспекция сообщала о введении моратория со стороны МВД на внесение изменений в правила дорожного движения. Тогда глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что «не надо баловаться этими изменениями», отметив, что многие будущие водители просят ввести дополнительный курс по изучению изменений в ПДД в автошколах.