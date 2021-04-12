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Видеозапись экзамена на права не смущает будущих водителей - начальник МРЭО

Наличие камеры при сдаче экзамена на права не смущает будущих водителей. Об этом рассказал начальник МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области подполковник полиции Михаил Григорьев 22 апреля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, в основном экзаменуемые – это 18 и 19-летние люди, которых не пугает видеозапись экзамена. «Зато наличие должностного лица рядом на дублирующих педалях, которому надо показать навыки, вызывает волнение у кандидатов, - заметил гость студии. - В связи с нововведениями в приеме экзаменов с апреля 2021 года накатка по маршруту будущими водителями не имеет смысла. Выбор маршрутов очень разнообразный».

Экзаменатор может предложить поехать по любому направлению. Самое главное требование – кандидат должен показать, что готов «ездить в городском цикле», отметил Михаил Григорьев. Он должен продемонстрировать уверенно выполнить весь комплекс упражнений. «Гражданин должен сесть за руль и показать, что он готов к управлению транспортным средствам, что может не только ехать в правой полосе со скоростью 20-30 км в час и бояться», - заключил представитель ГИБДД.