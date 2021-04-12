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На дорогах Псковской области за неделю задержали 46 нетрезвых водителей

С 19 по 25 апреля сотрудники ГИБДД пресекли 1968 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Выявлено 46 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них повторно сели за руль в нетрезвом виде 9 водителей. За данный период на территории региона зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 8 человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения.