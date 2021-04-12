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АвтоМир / Официально

В Минздраве разработали новые правила медосмотра водителей

30.04.2021 07:40|ПсковКомментариев: 1

Кандидатов в водители обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и наличие ряда запрещенных веществ, в том числе опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон. Как пишет газета «Коммерсант», Минздрав разработал новый приказ, регулирующий процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий.

Автомобилистов собираются направлять на исследования, если врач заметил признаки хронического алкоголизма. Процедура станет обязательной для водителей после лишения прав, например, за пьяное вождение. Однако конкретные методы выявления болезни не называются. При положительных результатах исследований человека направят на полноценное обследование в специализированную клинику для постановки диагноза.

Еще одно новое испытание - проверка мочи на наличие психоактивных веществ. Его придется пройти тем, у кого медик выявил признаки наркозависимости, а также тем, кто возвращает права после лишения.

Сейчас проект приказа Минздрава, устанавливающего новые правила освидетельствования водителей и кандидатов в водители, проходит оценку в Аналитическом центре при правительстве в рамках «регуляторной гильотины». Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2022 года.

Теги: #минздрав #пдд
Источник: Псковская Лента Новостей
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