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Более 140 ДТП со сбежавшими водителями произошло в Пскове за три месяца

144 ДТП, участники которых скрылись с места происшествия, произошло в Пскове за три месяца 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

С начала года в областном центре зарегистрировано 3 дорожных аварии с участием рейсовых автобусов ГП ПО «Псковпассажиравтотранс», и нарушители тоже скрылись с места происшествия. Водители транспортных средств, по вине которых произошли эти ДТП, разбивали левые боковые зеркала заднего вида в автобусах.

«Сотрудники ГИБДД УМВД России по городу Пскову в кратчайшие сроки проводят необходимые розыскные мероприятия по установлению водителей, скрывшихся с мест ДТП. Однако, после оформления ДТП автобусы, получившие повреждения, снимаются с маршрута, Их возвращают в парк, так как продолжать работу на линии с разбитыми зеркалами уже нельзя. В связи с этим на маршруты выходит меньше автобусов для перевозки пассажиров, что приводит к негативным последствиям по предоставлению транспортных услуг населению», - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция напоминает, что оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав сроком от 1 года до 1,5 лет или административный арест до 15 суток (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ). «Статистика судебных решений такова, что самое частое наказание за оставление ДТП — лишение прав. Суд назначает арест – только в исключительных случаях. Но стоит учесть, что наказание назначает не сотрудник ГИБДД. А наказание и его строгость определяется судом», - заметили в ведомстве.