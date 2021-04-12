АвтоМир / Официально

Участок дороги в Плюсском районе перекроют 8 мая из-за ралли

Участок дороги в Плюсском районе перекроют 8 мая в связи с соревнованиями по ралли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В субботу, 8 мая, на территории Плюсского района Псковской области планируется проведение V выездного этапа соревнований Ленинградской области по ралли-спринту на кубок ФСО Россия 2021 (мини-ралли Ляды). В связи с этим будет временно прекращено движение транспортных средств по участку дороги Детково - Заянье. Отрезок дороги будет закрыт от деревни Детково до деревни Сеглицы Плюсского района с 12:45 до 14:30 и с 15:00 до 16:45.

Дорогу перекрывают с целью обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований на основании соответствующего приказа комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Временное прекращение движения обеспечивает автоспортивный клуб «ФСО АВТО», руководитель - Дождиков Вадим Александрович, контактный телефон: 8-964-399-62-69.