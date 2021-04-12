←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в чем подвох с ремонтом у гаражных мастеров
вот кто всех дешевле
в МРЭО Живая очередь
да-да уже встаю
Какой автомобиль надежнее?
Вся правда о кондиционере
Почему нужно менять резину сейчас?
Правила замены масла
Новые штрафы Для псковичей
Янушка Сейчас
Все ограничения движения
Автобус в новый район
Как это? Кольца не будет?
Обязательно бахнем Но потом
Остановку? Да пусть переносят
ещё Официально 12.04.2021 12:500 Дороги в трех районах Псковской области перекроют в связи с проведением ралли 06.05.2021 10:550 Участок дороги в Плюсском районе перекроют 8 мая из-за ралли 02.05.2021 11:030 Более 140 ДТП со сбежавшими водителями произошло в Пскове за три месяца 30.04.2021 07:401 В Минздраве разработали новые правила медосмотра водителей 26.04.2021 09:161 На дорогах Псковской области за неделю задержали 46 нетрезвых водителей 22.04.2021 17:130 Внимательные водители в СЗФО могут продлить каско дешевле на 30%
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

Участок дороги в Плюсском районе перекроют 8 мая из-за ралли

06.05.2021 10:55|ПсковКомментариев: 0

Участок дороги в Плюсском районе перекроют 8 мая в связи с соревнованиями по ралли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. 

В субботу, 8 мая, на территории Плюсского района Псковской области планируется проведение V выездного этапа соревнований Ленинградской области по ралли-спринту на кубок ФСО Россия 2021 (мини-ралли Ляды). В связи с этим будет временно прекращено движение транспортных средств по участку дороги Детково - Заянье. Отрезок дороги будет закрыт от деревни Детково до деревни Сеглицы Плюсского района с 12:45 до 14:30 и с 15:00 до 16:45.

Дорогу перекрывают с целью обеспечения безопасности участников и зрителей соревнований на основании соответствующего приказа комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Временное прекращение движения обеспечивает автоспортивный клуб «ФСО АВТО», руководитель - Дождиков Вадим Александрович, контактный телефон: 8-964-399-62-69.

Теги: #Плюсский район #ралли #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
При какой цене на бензин и ДТ вы откажетесь от автомобиля?
В опросе приняло участие 607 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
06.05.2021, 10:550 Участок дороги в Плюсском районе перекроют 8 мая из-за ралли 05.05.2021, 15:420 Провалы асфальтобетона заполняют смесью недалеко от Палкино по нацпроекту 05.05.2021, 14:480 На пять часов закроют для транспорта площадь Победы в Пскове и окрестные улицы 05.05.2021, 13:120 За неделю в Псковской области 39 водителей попались пьяными за рулем
04.05.2021, 21:450 Псковским автовладельцам напомнили об ответственности за дачу взятки 04.05.2021, 19:471 Дачник из Петербурга погиб в ДТП в Великолукском районе. ФОТО 04.05.2021, 17:400 Движение транспорта ограничат в Пскове 5, 7, 8 и 9 мая 04.05.2021, 14:540 10 водителей повторно сели за руль нетрезвыми в Псковской области
04.05.2021, 11:270 Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 04.05.2021, 10:000 Участок дороги Порхов - Дно перекроют 6 мая 03.05.2021, 20:450 В Опочке «Нива» не уступила дорогу «Фольксвагену» 03.05.2021, 19:580 Взорвавшееся колесо стало причиной ДТП в Бежаницком районе
03.05.2021, 14:380 Фура «Великолукского мясокомбината» попала в ДТП в Черехе 03.05.2021, 14:350 Ежегодно в российских регионах будут покупать не менее 4000 школьных автобусов 03.05.2021, 14:311 Игорь Иванов высоко оценил акцию «Профсоюзный автобус» 03.05.2021, 13:070 Полиция призывает родителей оградить своих детей от вождения мопедов
02.05.2021, 11:030 Более 140 ДТП со сбежавшими водителями произошло в Пскове за три месяца 02.05.2021, 08:590 В Бежаницком районе автомобиль ВАЗ опрокинулся в кювет 01.05.2021, 22:076 Новая формула расчета цен на бензин начала действовать в России 01.05.2021, 19:5612 На ремонт улицы Коммунальной в Пскове потратят свыше 230 млн рублей
01.05.2021, 19:260 Пассажир иномарки пострадал в ДТП в Куньинском районе 01.05.2021, 14:581 Штраф за нарушение правил движения на ж/д переездах увеличили в пять раз 01.05.2021, 13:520 Кольцо с дровяником 01.05.2021, 09:313 Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП в Псковской области
01.05.2021, 07:450 Два человека погибли в ДТП в Псковской области 30.04.2021, 20:030 В Пскове временно перекроют движение автотранспорта 30.04.2021, 17:070 В Пскове начались ремонтные работы на улице Спортивной 30.04.2021, 09:001 Псковские автомеханики подтвердили свое мастерство
30.04.2021, 07:401 В Минздраве разработали новые правила медосмотра водителей 29.04.2021, 18:230 Житель Петербурга, попавший в ДТП в Палкинском районе, пойдет под суд 29.04.2021, 16:500 Водитель «Фольксвагена» погиб в ДТП в Куньинском районе 29.04.2021, 10:531 Женщина-водитель пострадала в ДТП на улице Яна Райниса в Пскове
29.04.2021, 09:480 «Нива» вылетела в кювет в Пустошкинском районе 28.04.2021, 17:380 Вертикальную разметку обновили на автобусных остановках Пскова 28.04.2021, 17:090 ГИБДД информирует псковичей о порядке предоставления госуслуг с 4 по 8 мая 28.04.2021, 17:020 Человек пострадал в ДТП в Новосокольническом районе
28.04.2021, 16:340 Движение по участку дороги Плотично – Кунья не откроют до конца весны 28.04.2021, 11:081 Нетрезвого водителя «Нивы» задержали полицейские в Пскове 28.04.2021, 10:000 Фрезерование покрытия завершили на улице Бастионной в Пскове 27.04.2021, 22:212 При столкновении двух автомобилей в Порховском районе пострадал мужчина
27.04.2021, 17:330 Псковских водителей просят объективно оценивать дорожную обстановку в часы-пик 27.04.2021, 16:162 План устойчивой мобильности разработали в Пскове 27.04.2021, 16:070 Владимир Кузь: «СпецДор 60» старается работать так, чтобы не краснеть 27.04.2021, 15:220 Мужчина отделался раной лба, перевернувшись на самосвале под Псковом
27.04.2021, 15:060 «Эхономика» с Владимиром Кузем. ВИДЕО 27.04.2021, 14:530 Пожилая псковичка попала под колеса «Пежо» на пешеходном переходе 27.04.2021, 13:580 У заказчиков нет больших нареканий к работе компании «СпецДор 60» - Владимир Кузь 27.04.2021, 12:530 Определен подрядчик на ремонт двух мостов в Псковской области
27.04.2021, 11:493 УФАС отменило результаты торгов на ремонт Рижского проспекта в Пскове 27.04.2021, 11:110 АвтоВАЗ снова поднимет цены на весь модельный ряд Lada 26.04.2021, 19:260 Шесть ДТП зафиксировано на территории ОЖД в первом квартале текущего года 26.04.2021, 19:030 Заключен контракт на освещение автобусных остановок в Псковском районе
26.04.2021, 11:390 Участки региональных дорог перекроют в Гдове 2 мая 26.04.2021, 11:130 Пьяного водителя «Инфинити» остановили в Пскове 26.04.2021, 09:400 Фотофакт: Дерево упало на дорогу в Пскове 26.04.2021, 09:161 На дорогах Псковской области за неделю задержали 46 нетрезвых водителей
25.04.2021, 08:551 МВД выдало в два раза меньше водительских прав после вступления в силу новых правил 24.04.2021, 20:510 Школьники из Стругокрасненского района не могут попасть в школу из-за проблем с автобусом 24.04.2021, 14:551 Водитель «Мазды» наехал на пенсионерку в Пскове 24.04.2021, 13:355 Трое молодых гдовичей перевернулись на «Лексусе» по дороге в Псков
24.04.2021, 13:001 Три человека пострадали в ДТП в Печорах в ночь на 24 апреля 24.04.2021, 09:370 Псковавтодор приступил к работам на Гдовской трассе по «дорожному нацпроекту» 23.04.2021, 20:180 Псковских водителей просят убрать припаркованный транспорт 23.04.2021, 17:480 Женщина пострадала в результате ДТП в Псковском районе
23.04.2021, 16:240 Несколько псковских автобусов изменят свои маршруты 24 апреля 23.04.2021, 15:531 12 млн рублей потратят на ремонт дорог в Псковском районе по нацпроекту 23.04.2021, 14:540 Автомобиль врезался в дерево в Красногородском районе, водитель погиб 23.04.2021, 12:320 В Порхове полиция остановила пьяного водителя «Мерседеса»
23.04.2021, 10:081 В Пскове инспектор ГИБДД отказался взять у нарушителя 2000 рублей 22.04.2021, 22:493 Жителям «Самого разбитого двора на Запсковье» предложили оплатить ремонт самостоятельно 22.04.2021, 22:242 ООО «Траектория» нанесет разметку на улицах Пскова 22.04.2021, 20:580 «Псковавтодор» начал укладку верхнего слоя асфальта в деревне Жидилов Бор
22.04.2021, 17:130 Внимательные водители в СЗФО могут продлить каско дешевле на 30% 22.04.2021, 14:501 Видеозапись экзамена на права не смущает будущих водителей - начальник МРЭО 22.04.2021, 13:352 Улицу Труда в Пскове планируют отремонтировать в 2024 году 22.04.2021, 12:280 Про автокондиционер и подпрыгивающий холодильник
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.