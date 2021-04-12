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ГИБДД напомнила псковичам об ответственности за езду в состоянии опьянения

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области напоминает жителя региона об ответственности за езду в состоянии опьянения.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет за собой самые серьезные последствия, - отметили в ГИБДД. - Необходимо помнить, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей транспортных средств помнить о том, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. И эта минутная слабость может стоить кому-то жизни!»