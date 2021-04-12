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АвтоМир / Официально

Центробанк проверит страховщиков такси

11.05.2021 08:17|ПсковКомментариев: 0

Центробанк проверит крупные страховые компании после жалоб таксистов на отказы заключать контракты по ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России превентивно направит запросы крупнейшим страховщикам по ОСАГО для проверки бизнес-процесса заключения договоров с таксистами. При этом мы рекомендуем владельцам такси в случае отказов в заключении договоров ОСАГО обращаться с жалобами непосредственно в Банк России с предоставлением подтверждающих документов, материалов фото- и видеофиксации», - указали в ЦБ.

Банк России хочет разобраться в ситуации, с которой столкнулись таксопарки при оформлении полисов - сайты страховщиков выдают сбои при вводе данных, пишет газета «Известия». Обсуждение вопроса об оформлении полисов ОСАГО для автомобилей такси началось с писем замглавы комитета Госдумы по транспорту Александра Старовойтова в ФАС и в Генпрокуратуру.

В марте он сообщил об обращениях представителей таксомоторного рынка о «невозможности заключения договоров ОСАГО на автомобили такси в связи с уклонением страховых компаний от заключения договоров под разными предлогами». ФАС направила полученную информацию в ЦБ, о чем сообщила депутату.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) отрицают массовые проблемы с оформлением полисов для коммерческих перевозок. Там добавили, что сложности могут возникать у таксопарков потому, что для юрлиц не существует системы идентификации, как например, для физлиц через портал госуслуг.

Теги: #Центробанк #ОСАГО #такси
Источник: Псковская Лента Новостей
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