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Псковское ГИБДД назвало основное правило, которое спасет жизнь пешеходу

УГИБДД по Псковской области напомнило, как обеспечить безопасность пешехода. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, пешеходы - одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены. Дорожно-транспортные происшествия с их участием зачастую становятся трагедией. Как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе несовместимые с жизнью. Нередко из-за незнания Правил дорожного движения или пренебрежения ими виновником ДТП становится сам пешеход. Некоторые даже банально забывают о простом требовании: если переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, потому что из-за поворота может неожиданно появиться машина. И тогда уже поздно будет смотреть в ее сторону.

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Безопасность на дороге зависит в совокупности и от пешеходов, и от водителей. А поэтому и водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-транспортных происшествий уменьшится:

• пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам;

• при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств;

• пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин;

• на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Основным правилом, пожалуй, является осмотр дороги перед переходом на ее противоположную сторону. Как ни элементарно это положение, но если бы его соблюдали все пешеходы - дорожно-транспортных происшествий стало бы меньше. Также нельзя переходить улицу в неположенном месте, даже если вы очень спешите.

При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными. Если на улице дождь или туман - видимость для водителя ухудшается в несколько раз. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой от дождя дороге увеличивается. И поэтому, только убедившись в полной своей безопасности, начинайте переход. Запомните, автомобиль не может остановиться мгновенно!

Соблюдение этих простейших правил поможет уменьшить вероятность возникновения аварийных ситуаций на дорогах. Не забывайте: от вашей дисциплины на дороге зависит не только ваша собственная безопасность, но и безопасность окружающих людей.