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ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей

В России автоинспекторы начали ловить нарушителей правил дорожного движения с помощью специального мобильного приложения, сообщает РИА Новости.

Оно позволяет быстро получать уведомления о пересечении перекрестка водителем без прав или незарегистрированной в ГИБДД машиной.

После этого автомобилиста останавливают, проверяют документы и сверяют информацию с базами данных Госавтоинспекции. Как сообщается на сайте ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, в Екатеринбурге благодаря нововведению уже удалось задержать нескольких нарушителей.