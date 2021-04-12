АвтоМир / Официально

ГИБДД проведет в псковских школах уроки по безопасности на дорогах

Сотрудники ГИБДД по Псковскому району проведут уроки по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях с учениками и их родителями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД по Псковскому району.

11 мая в 14.35 на 208-м километре дороги Новгород - Псков, в деревне Решетино, водитель автомобиля «Форд Транзит», мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на девочку 2012 года рождения, учащуюся 2 класса Карамышевской средней общеобразовательной школы. Она переходила проезжую часть дороги и вышла из за остановившегося автобуса. В результате наезда ребенок погиб.

С 17 по 23 мая на территории субъектов Российской Федерации запланировано проведение Глобальной недели безопасности дорожного движения, главной темой которой является снижение скоростного режима в населенных пунктах и в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. Мероприятия в рамках Недели безопасности проводятся под единой концепцией «Дороги для жизни» («Streets for life»), направленной на привлечение внимания общественности к уязвимому положению пешеходов как участников дорожного движения и принятие мер по повышению безопасности.

В рамках Недели безопасности сотрудники ГИБДД по Псковскому району проведут уроки по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях Псковского района с учениками и их родителями.

ГИБДД напоминает, что водителям необходимо быть особенно внимательными при управлении автомобилями, заблаговременно снижать скорость и пропускать пешеходов на пешеходных переходах. Важно также быть предельно внимательными и на загородных трассах.

В свою очередь пешеходам нужно позаботиться о собственной безопасности на дороге, строго соблюдать требования Правил дорожного движения, использовать световозвращающие элементы. Переходить проезжую часть дороги только по пешеходным переходам с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Строгое соблюдение Правил дорожного движения сохранит многие жизни, заключили в ГИБДД.