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Над снижением скоростного режима в городах работает ГИБДД Псковской области

В период с 17 по 23 мая 2021 года на территории Псковской области проводится Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, ее главной темой является снижение скоростного режима в городах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков.

Мероприятия в рамках Недели направлены на привлечение внимания общественности к уязвимому положению пешеходов, особенно детей, как участников дорожного движения и принятие мер по повышению их безопасности и проводятся под единой концепцией #Дороги для жизни.

«Уважаемые водители! Будьте особо внимательными при проезде пешеходных переходов, приближаясь к которым, снижайте скорость вплоть до полной остановки своего транспортного средства, чтобы пропустить пешеходов. Сократить число аварий, происходящих из-за нарушения водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов, возможно лишь в том случае, если водители будут заблаговременно снижать скорость перед пешеходным переходом. Хочется верить, что девиз Недели безопасности «Снижаем скорость – сохраняем жизнь» услышит каждый водитель», - сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.