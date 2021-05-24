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«Митсубиси» и «Мерседес» отзывают очередные партии проданных автомобилей

По данным, опубликованным на официальной странице Росстандарта, японский концерн «Митсубиси» и немецкий «Мерседес» в мае отзывают партии реализованных машин. Это касается кроссовера «Mitsubishi Outlander» и фургона «Mercedes-Benz Sprinter». Со списком номеров VIN, подлежащих ремонту, можно ознакомиться на сайте Росстандарта.

Аутлендер — самая востребованная модель «Mitsubishi», это сделало его настоящим бестселлером марки. В автомобиле органично сочетается стильный дизайн, функциональность, прогрессивные технологические решения, безопасность и доступная цена. Продажи в России стартовали в декабре 2018 года. Машина завоевала множество поклонников, так как она прекрасно адаптирована к местным дорогам и погодным условиям.

В этот раз в ремонте нуждаются 3 217 экземпляров кроссовера, которые были выпущены в 2016 году с мая по сентябрь. Руководство компании заподозрило снижение эффективности стояночного тормоза. Кроме того, на автомобилях при необходимости проверят и заменят задние тормозные суппорты. Примечательно, что третье поколение «Outlander» в российских сервисных акциях «мелькало» редко. В последний раз — в далеком 2018 году, когда нужно было разобраться с аккумулятором, задними тормозными суппортами и электрическими разъемами. Следующий, четвертый Аутлендер поступит в продажу на российском авторынке в 2022 году.

Что касается категории спринтеров, то те отзывались в марте 2021 года из-за допущенной ошибки в инструкции иномарки. А в 2020 году переделывалась некорректно выполненная проводка, исправлялась другая неточность в инструкции, и заменялись тормозные шланги.

«Mercedes-Benz Sprinter» — фургон типа 910 (в количестве 212 экземпляров) тоже был отозван для ремонта. Машина выпускалась с ноября 2018 года по октябрь 2020 года включительно. Автомобилям нужно исправить положение обновления программы, чтобы наладилось распознавание включенной передачи и связанное с ним зажигание фонаря заднего хода. Это касается переднеприводных версий иномарки. Если не исправить погрешность, то такое транспортное средство может увеличить потенциальный риск создания на дороге аварийной ситуации: ведь не всем участникам дорожного движения понятно, какой маневр будет сейчас совершать эта машина.

Список VIN-кодов можно найти на странице отзыва в файле «документы».

Источник: официальный дилер АвтоГермес