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Псковичам напомнили, как получить услуги ГИБДД по предварительной записи

Госавтоинспекция Псковской области обращает внимание на установленные правила приема заявителей по предварительной записи через портал госуслуг при получении государственных услуг «Внесение изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи с переходом права собственности (купли-продажи)» и «Замена водительского удостоверения по истечении срока его действия».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в день приема, не ранее чем за 1 час до назначенного времени, в зале подразделения необходимо получить талон электронной очереди. Для этого в терминале электронной очереди необходимо выбрать пункт «Получить талон по предварительной записи», ввести пин-код, присвоенный при записи через портал госуслуг и получить распечатанный талон. При отсутствии в регистрационно-экзаменационных подразделениях терминальных устройств, следует обратиться к сотруднику Госавтоинспекции и назвать полученный при подаче электронного заявления на портале госуслуг пин-код, подтверждающий запись на получение государственной услуги.

В случае опоздания заявителя более чем на 10 минут предварительная запись аннулируется и прием будет осуществлен в порядке общей очереди.