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Новые полномочия появятся у сотрудников областного комитета по транспорту

Изменения в закон области «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Псковской области» одобрили депутаты регионального парламента. Об этом с 58-й сессии регионального парламента, которая проходит 27 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В законе появилась новая статья – «Проверка подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении».

Обновленная редакция областного закона, принятая депутатами на майской сессии, учитывает положения федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Пассажир в течение всей поездки по требованию проверяющего лица обязан подтвердить факт оплаты проезда и перевозки детей, следующих вместе с ним, а также перевозки багажа и провоза ручной клади. В законе прописано, кто может быть уполномочен на проверку проезда. Это работники перевозчика, должностные лица областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству, а также органа местного самоуправления и подведомственных ему государственных и муниципальных учреждений, сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Установление порядка подтверждения пассажиром оплаты проезда либо права на бесплатный или льготный проезд отнесено к полномочиям профильного органа исполнительной власти. Регулируемые тарифы на перевозку пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городских округов установит областной комитет по тарифам и энергетике.