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Рекордное число автокредитов выдали россиянам в апреле

Число автокредитов, оформленных в России за апрель, увеличилось до исторического максимума и составило 93,8 тысячи ссуд. При этом средний чек снизился на 3%, причиной этого могло стать смещение спроса в сторону более бюджетных моделей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Средний лимит кредита уменьшился впервые с начала года — на 3%, до 970,7 тысячи рублей, а объем выданных в апреле кредитов вырос на 12,2%, до 91 млрд рублей, побив исторический максимум. Число активных ссуд на покупку автомобилей по итогам апреля возросло на 1,5%, их общий объем вырос на 2,7%, до 946,1 млрд рублей.

«Некоторое снижение средней суммы автокредита в апреле по сравнению с мартом связано исключительно с большим объемом выданных кредитов, сместившимся в сторону более бюджетного сегмента»,— сообщили в бюро (цитата по РИА Новости). При этом в течение последних нескольких месяцев более 60% кредитов выдавалось на покупку новых машин.

По данным «Автостата», в апреле на российском рынке продано около 549 тысяч автомобилей с пробегом. Это на 118% выше результата 2020 года и на 13,8% больше, чем в апреле 2019 года. Лидером остается Lada, далее традиционно идут Toyota, Hyundai, Kia и Nissan.