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В России хотят ввести принудительную установку алкозамков за пьяную езду

Министерство промышленности и торговли обсуждает с Госавтоинспекцией идею принудительно оборудовать алкозамками машины водителей, которых хотя бы раз привлекали к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Василия Шпака.

«Мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю: на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. С ГИБДД проговариваем, что если, например, нарушитель — изменить правила таким образом, чтобы все его автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем — ставь алкозамок, тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», — объяснил Шпак, отметив, что высокий спрос на алкозамки может быть у такси и каршеринговых компаний.

По его словам, тот, кто арендует машину, не всегда на самом деле готов садиться за руль. «В том числе люди по поддельным аккаунтам берут машины: оформляют их не на себя, а на кого-то, что тоже не исключает возможности использования в неправильных целях. А тут этот вопрос решается. Если человек не тот, который по факту сел за руль, и фотография опознана, он не сможет им управлять. Соответственно, если этот человек нетрезв, он тоже не сможет управлять», — добавил он.

Алкозамок — устройство, исключающее движение машины без предварительной идентификации водителя и проверки его состояния посредством бесконтактного индикатора паров этилового спирта. Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, автомобиль не сможет начать движение.

Ведущий разработчик алкозамков — ООО «Омега». Устройства работают на основе ГЛОНАСС. Свой выбор разработчики объяснили тем, что частные данные можно доверять только госкомпании. Кроме того, так можно контролировать наличие алоказмка: дважды в день об этом будет отправляться сигнал. Если обратной связи нет, то оператор это увидит.