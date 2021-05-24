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ГИБДД Пскова просит взрослых не оставлять детей без присмотра

В связи наступлением летних каникул ГИБДД УМВД России по городу Пскову обращается ко всем взрослым участникам дорожного движения с просьбой не оставлять детей на улично-дорожной сети без присмотра.

При пересечении проезжей части необходимо крепко держать ребенка за запястье руки и, конечно, неукоснительно соблюдать сигналы светофора и переходить дорогу исключительно в зоне действия пешеходного перехода.

Обращаясь к водителям, ГИБДД города Пскова призывает соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными при подъезде к дворовой территории. Если Вы отправляетесь в поездку с ребенком, помните о необходимости применения ремней безопасности и детского удерживающего устройства, соответствующего весу и возрасту малыша, не забывайте пристегиваться сами.

Важно помнить, что только собственным примером законопослушного поведения возможно привить юному участнику дорожного движения ответственность и дисциплинированность. Необходимо осознавать, что обучение безопасному поведению на дорогах, улицах и во дворах города – залог благополучия ребенка и спокойствия родителей.