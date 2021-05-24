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В Совете Федерации предложили ввести санкции за парковку на местах для спецтехники

31.05.2021 19:44|ПсковКомментариев: 0

Члены Совета Федерации считают необходимым рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне административной ответственности как для граждан, так и для юридических лиц за оставленные личные автомобили на площадках во дворах для спецтехники: пожарных машин, карет скорой помощи и других экстренных оперативных служб. Об этом сообщают РИА Новости.

«Предложено также рассмотреть вопрос о введении на федеральном уровне административной ответственности граждан и юридических лиц за ограничение доступа специальных транспортных средств на дворовую территорию, а также за размещение иных транспортных средств и объектов (например, мусорных контейнеров) на площадках, предназначенных для стоянки специальных транспортных средств», - говорится в сообщении пресс-службы Совета Федерации по итогам заседания комитета Совфеда по региональной политике.

Сенаторы также предложили правительству РФ рассмотреть вопрос о закреплении в федеральном законодательстве требований к обустройству таких площадок, включая методику определения места для них и единых требований к их обозначению.

Теги: #Совет Федерации #парковка
Источник: Псковская Лента Новостей
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