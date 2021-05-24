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В МЧС посоветовали псковичам учить детей останавливаться перед пешеходным переходом

В ГУ МЧС России по Псковской области рассказали, как обеспечить безопасность детей на дорогах. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. В частности, предлагается особое внимание обратить на «двигательную память детей», речь идет об обязательно остановке перед переходом.

«Во время летнего отдыха многие дети бывают предоставлены сами себе и зачастую забывают о правилах безопасного поведения на дороге. Автомобильная дорога является повышенным источником опасности для детей по причине малого опыта, невнимательности, незнания и несоблюдения основных правил, недостаточно развитого чувства опасности. Ребенок – самый незащищенный участник дорожного движения. Поэтому в начале каникул с детьми необходимо проводить работу по обучению правилам грамотного и безопасного поведения на улицах города, в городском транспорте», - заметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что правила безопасности на дороге детям нужно именно внушать, а не просто озвучивать мимоходом. В рамках акции «Мои безопасные каникулы» МЧС напоминает детям и их родителям правила безопасного поведения на дороге:

- ни при каких обстоятельствах нельзя выбегать на дорогу;

- стоящие машины нужно обходить только сзади;

- при игре нельзя прятаться за машины;

- если во дворе едет автомобиль, то нужно отойти в сторону дома, к подъезду;

- переходить улицу только по «зебре» или на зеленый свет светофора;

- нельзя перебегать дорогу в неположенном месте;

- при переходе нужно убедиться, что движение безопасно: справа и слева нет приближающихся автомобилей. Причем сначала следует посмотреть налево, а потом направо;

- автобусы и другой общественный транспорт опасно обходить и спереди, и сзади. Для этого лучше воспользоваться пешеходным переходом;

- ездить на велосипеде, кататься на роликах только в безопасных местах: на специально отведенных полосах, по тротуару, в парках, на стадионах, но не по обочине и не на проезжей части.

«Постоянно обсуждайте с ребенком возникающие ситуации на дорогах, указывая на явную или скрытую опасность в виде очень быстро едущих автомобилей, пешеходов, нарушающих правила. Особенно обратите внимание на двигательную память детей: остановка перед переходом. Сформируйте обязательно у ребенка твердый навык – "сделал первый шаг на проезжую часть, поверни голову и осмотри дорогу в обоих направлениях". Также собственным примером нужно подтверждать слова, брать ребенка за руку и учить правилам дорожного движения. Ребенок учится "законам дороги", беря пример с вас, родителей, и других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей», - посоветовали в МЧС.