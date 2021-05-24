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«Ни дать, ни взять»: псковское ГИБДД занимается профилактикой коррупции

В Пскове прошла ежегодная акция - «ГАИ против: ни дать, ни взять!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Название мероприятия говорит само за себя – профилактика коррупции. Госавтоинспекторы и представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области вышли на очередной рейд по проверке документов и напомнили псковичам о недопустимости проявлений коррупции на дороге», - рассказали в ведомстве.

Общественник Николай Мельков вручил автолюбителям специальные памятки, напомнив об ответственности, ведь преступником является не только тот, кто берет взятку, но и тот, кто ее предлагает. Сотрудники ГИБДД сообщили гражданам, что о каждом факте коррупции необходимости сообщать по «телефону доверия» УМВД России по Псковской области - (8112) 59-22-33.

Согласно Уголовному кодексу РФ, дача взятки должностному лицу является преступлением и влечет наказание: штраф до 500 000 рублей или лишение свободы до 15 лет.