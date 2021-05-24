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ГИБДД Псковской области напоминает правила приема по записи через портал госуслуг

Жителей Псковской области просят обратить внимание на правила приема заявителей по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг при внесении изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи с переходом права собственности (купли-продажи) и замене водительского удостоверения по истечении срока его действия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УГИБДД по Псковской области.

Так, в день приема, за час до назначенного времени, в зале подразделения необходимо получить талон электронной очереди. Для этого в терминале электронной очереди необходимо выбрать пункт «Получить талон по предварительной записи», ввести пин-код, присвоенный при записи через портал Госуслуг, и получить распечатанный талон.

При отсутствии в регистрационно-экзаменационных подразделениях терминальных устройств, следует обратиться к сотруднику Госавтоинспекции и назвать полученный при подаче электронного заявления на портале Госуслуг пин-код, подтверждающий запись на получение государственной услуги.

В случае неявки в назначенное время заявителя, обратившегося в регистрационно-экзаменационное подразделение с помощью Единого портала или с использованием предварительной записи, срок его ожидания составляет 15 минут. По истечении этого срока прием указанного заявителя и оформление документов осуществляются в общем порядке.