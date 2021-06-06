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47 пьяных водителей задержали в Псковской области за неделю

С 31 мая по 6 июня сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1920 нарушений ПДД. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Задержаны 47 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них 5 - повторно.

За указанный период на территории области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 29 человек получили травмы различной степени тяжести, 4 человека погибли.

Госавтоинспекция призывает: «Увидел пьяного за рулем - сообщи в ГИБДД! Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв».