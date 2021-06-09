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ГИБДД призывает псковичей отказаться от идеи проскочить переезд перед поездом

В преддверии международного Дня безопасности на железнодорожных переездах Госавтоинспекция предлагает вниманию автомобилистов свои рекомендации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, железнодорожный переезд является зоной повышенной опасности.

Столкновения подвижного состава с автотранспортом на железнодорожных переездах могут привести к тяжелейшим последствиям, связанным, прежде всего, с человеческими жертвами. Это, безусловно, наиболее сложный и опасный участок дороги, требующий внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения, отметили в ГИБДД.

Всех автомобилистов призывают помнить, что составы идут обычно с большой скоростью. «И даже при применении машинистом всех средств экстренного торможения - тормозной путь поезда составляет 1,5-2 километра. А поэтому водителям лучше даже не пытаться сэкономить какие-то несколько секунд и проскочить переезд при закрывающемся шлагбауме или перед поездом. Это сопряжено с серьезной опасностью для жизни и здоровья людей», - предупредили в ведомстве.

Кроме того, всем автолюбителям советуют не забывать, что пересечение железнодорожного пути вне переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде - влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Госавтоинспекция региона призывает граждан не пренебрегать правилами безопасности при пересечении железнодорожных переездов и строго соблюдать требования Правил дорожного движения.