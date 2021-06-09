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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с начальником ГИБДД Пскова Владимиром Папортом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - начальник ГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт.

Ключевые темы, которые сегодня с ним обсудит ведущая Любовь Кузнецова:

Готовы ли в ГИБДД к появлению электросамокатов в городе? Кто и как должен регулировать кикшеринг? Снижение допустимого лимита превышения скорости с 20 до 10 км/ч: за и против.

Парковка большегрузных автомобилей в черте города: как с этим борются псковские дорожные полицейские?

После реконструкции изменится схема движения на площади Ленина: как новую схему оценивают в ГИБДД?

Дают ли камеры фотовидеофиксации скоростного режима нужный эффект?

Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.