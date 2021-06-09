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АвтоМир / Официально

Минпромторг заморозил поддержку авторынка России в 2021 году

14.06.2021 16:51|ПсковКомментариев: 0

Министерство промышленности Российской Федерации заморозило программы государственной поддержки отечественного авторынка. По словам главы федерального органа Дениса Мантурова, дополнительные стимулы «перегретому» рынку не потребуются минимум до конца лета. Об этом сообщает «Тарантас Ньюс».

Правительство, как отметил Мантуров, временно не рассматривает и индексацию утилизационного сбора. Напомним, что ранее обсуждалось его увеличение на 25% уже к концу апреля 2021 года.

По мнению экспертов, российский авторынок должен стабилизироваться уже осенью, когда дилеры пополнят свои запасы обновленными моделями авто. Это позволит автолюбителям, которые не успели поменять машину сейчас, закрыть свои потребности ближе к концу года. Практика с возвращением льготных автомобильных кредитов позволяет гражданам приобретать автомобиль с хорошей скидкой, считает руководитель по продажам новых машин ГК «Автомир» Алексей Шибаков.

На рост спроса, цен и объема продаж влияет доступность автомобилей, отмечает директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников. Специалист подчеркнул, что от авторынка в этом году можно ожидать больших изменений и только время покажет, насколько они будут положительными или отрицательными.

Эксперты отметили, что несмотря на коронавирусную пандемию в 2020 году и вынужденное снижение расходов у населения, автомобильный рынок уже в первой половине 2021 года демонстрирует бурный рост. Положительная динамика была отмечена в апреле, когда продажи пробили пиковые значения. В мае же было продано автомобилей на 133,8% больше, чем в прошлом году.

На фоне роста спроса отличные показатели демонстрирует «АвтоВАЗ», который увеличил продажи в апреле в 2,5 раза и продал 38 284 машины. Компания «KIA» за этот же период продала 18 818 авто (рост в 2,4 раза), «Hyundai» 16 261 экземпляра (рост в 2,5 раза).

Теги: #Минпромторг #Россия #автомобиль #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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