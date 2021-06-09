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Попавших в ДТП автомобилистов не будут наказывать за отсутствие техосмотра

Попавших в аварию автомобилистов не будут наказывать за отсутствие техосмотра, прохождение которого стало добровольным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление начальника отдела организации деятельности по техническому надзору главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Сергея Чипурина.

По его словам, перед поездкой каждый водитель обязан проверять свое транспортное средство и начинать движение лишь убедившись в его исправности.

Между тем представитель ведомства сообщил, что не готов давать оценку аварийности в связи с переходом на добровольную систему прохождения техосмотра. «Оценить, как это влияет на аварийность, я пока не могу», - сказал Чипурин.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который освобождает российских автовладельцев от необходимости предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о своевременном прохождении техосмотра.

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Из закона о безопасности дорожного движения исключается норма о необходимости проведения технического осмотра транспортных средств для получения полиса ОСАГО. Также вводится ряд корреспондирующих поправок в закон об ОСАГО. Норма вступит в силу с 22 августа 2021 года.

О необходимости «разорвать» обязательную «связку» — оформление полиса ОСАГО и предоставление в этот момент водителем диагностической карты с подтверждением своевременного прохождения ТО — ранее просили регулятора и законодателей Российский союз автостраховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

Согласно положениям нового закона о техосмотре, с 1 марта этого года все диагностические карты на автомобили оформляются в электронном виде. По решению правительства водители-физлица, для которых подошел срок проведения ТО к моменту вступления закона в силу, получили отсрочку до 1 октября этого года. Полностью вступили в силу положения о проведении ТО на общественном автотранспорте. Порядок контроля за проведением самих операций техосмотра возложен на ГИБДД.