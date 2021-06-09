АвтоМир / Официально

В Псковской области скорректировали закон о транспортном налоге

Изменения в закон о льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу на территории Псковской области одобрили депутаты регионального парламента. Об этом с заключительной 59-й сессии областного Собрания шестого созыва, которая проходит 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Проект закона уточняет категорию транспортных средств, в отношении которых от уплаты транспортного налога освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся регулярными перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Так, льготы предлагается предоставлять в отношении автобусов. «Тем самым упрощается подтверждение налогоплательщиками права на получение таких льгот и реализуется возможность использования беззаявительного порядка предоставления налогоплательщикам – физическим лицам налоговых льгот по транспортному налогу. Данные изменения подготовлены с учетом того, что для осуществления указанной деятельности требуется получение лицензии на перевозки пассажиров и иных лиц автобусами», - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект предлагает использовать понятие компримированного природного газа (метана) и представлять в налоговый орган копию паспорта транспортного средства, содержащего отметку об использовании в качестве моторного топлива компримированного природного газа или метана.

Документ предусматривает, что в случае, если налогоплательщик не представил в налоговый орган заявление или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, она предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом.