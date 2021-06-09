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Общественник оценил работу МРЭО ГИБДД Псковской области

Сегодня в целях укрепления доверия между гражданами и органами внутренних дел в рамках акции «Гражданский мониторинг» представитель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Анатолий Марковский оценил качество предоставляемых государственных услуг в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Общественник обратил особое внимание на условия пребывания посетителей, стенды для граждан, отметил полноту и доступность всей необходимой информации, форм заявлений по линии Госавтоинспекции. Познакомился с порядком предоставления госуслуг, графиком приема граждан, а также оценил преимущества получения услуг в электронном виде.

Проверяющий совместно с начальником МРЭО Михаилом Григорьевым обсудил выявленные недочеты в сфере предоставления государственных услуг, и предложил конкретные меры по повышению эффективности работы в этом направлении.

В целом представитель общественности дал удовлетворительную оценку качеству оказания услуг в областной Госавтоинспекции.