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В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД

Россияне с 1 сентября смогут получать и обжаловать штрафы ГИБДД с камер фотовидеофиксации через портал госуслуг.

В настоящее время для обжалования нужно прийти в подразделение инспекции или отправить заявление по почте. Но с 1 сентября граждане смогут это сделать в онлайн-формате через портал госуслуг в течение 10 дней после получения постановления, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на распоряжение правительства.

В случае отказа от получения штрафов в традиционном формате -по почте - документ будет считаться врученным на следующий день после поступления в систему, даже если человек зашел на портал и не открывал личный кабинет.

Уведомления об отправке постановлений будут рассылаться с помощью SMS и push-сообщений, на почту или иными способами.

Если автовладелец не давал согласия на получения штрафов только через портал госуслуг, то постановления будет считаться врученными, если он зашел в личный кабинет хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа в системе.