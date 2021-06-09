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Владимир Папорт: Нужно объяснить ребенку, что зеленый сигнал светофора не гарантирует безопасности

В летний период нередко дети и подростки остаются одни без присмотра со стороны взрослых. Кого-то родители отправляют к бабушкам в деревню, кого-то – в летние лагеря отдыха, другие остаются в городе. Правила безопасности никогда не будут лишними. Начальник ГИБДД УМВД по г. Пскову Владимир Папорт дал рекомендации по безопасному поведению на дорогах детям, родителям и самокатчикам.

- Лето на дворе и для вашей службы это особый период – дети на каникулах. Начался отпускной период люди уезжают на дачи. Дети нередко оказываются предоставлены сами себе. Ваши рекомендации детям по безопасному поведению на переходах, вблизи проезжей части, во дворах..

- Сейчас в настоящее время на территории Пскова действуют 24 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием детей, в которых мы совместно с управлением образования администрации Пскова проводим активную работу в части профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. С начала года в образовательных учреждениях проведено 50 профилактических бесед, нацеленные на безопасное поведение детей на улично-дорожной сети.

Что касается пожеланий на летний период, в первую очередь хочу обратиться к нашим родителям. Обязательно нужно поговорить с ребенком и достаточно внятно объяснить базовые правила безопасности.

При переходе дороги на другую сторону улицы нужно быть осторожным, внимательным. Ни в коем случае не перебегать проезжую часть. Даже включившийся зеленый сигнал светофора не гарантирует, что переход безопасен. Если на переходе загорелся зеленый сигнал светофора, в первую очередь, нужно убедиться, что все машины остановились. Никогда не перебегать перед близко идущим транспортом. Лучше подождать. Проехала машина и когда уверен, что автомашины не двигаются, переходить проезжую часть.

Родители должны объяснить, что на дворовой территории возможны опасные ситуации, связанные выходом из-за стоящего автотранспорта. В 2021 году зарегистрировано ДТП, где на придомовой территории ребенок неожиданно выскочил на дорогу из-за стоящей припаркованной автомашины. Водитель просто физически не мог видеть участника дорожного движения, когда дети играли во дворе.

При выходе из автобуса нельзя выбегать из-за него сразу на дорогу. Лучше подождать пока автобус отъедет. Еще лучший вариант - дождаться взрослых и с группой взрослых аккуратно перейти дорогу.

По велосипедам. Детям до 14 лет у нас разрешено ездить по тротуарам. Но запрещено выезжать на проезжую часть. По пешеходному переходу нужно двигаться, только спешившись и ведя велосипед за руль. Это безусловное требование правил дорожного движения, которое обязательно нужно обговорить с ребенком.

Играть на проезжей части строго запрещено, ни в коей мере. В раннем возрасте не оставлять ребенка одного на проезжей части, контролировать его и следить за ним. Он неожиданно может выбежать на проезжую часть, броситься на дорогу, пытаясь догнать укатившуюся игрушку или мячик, иной предмет.

Если вы донесете до своих детей эти элементарные правила, думаю, что летние школьные каникулы оставят в памяти у вашего ребенка только самые хорошие впечатления.

- Во дворах ребята сейчас перемещаются на разных кик-средствах. Они устраивают маневры во дворах на роликах, на скейтах, велосипедах и самокатах. Родители должны говорить, чтобы они не устраивали гонок во дворах?

- Безусловно. Мы понимаем самое главное – дворовые территории согласно ПДД относятся к жилым зонам, где пешеходы имеют преимущество. Водитель двигается с минимальной скоростью и понимает возможно возникшую опасность для его движения, пешеход пользуется преимуществом.

Что касается непосредственно средств передвижения, мы не касаемся велосипеда. Это тоже пешеход и в данной ситуации, конечно, они будут пользоваться преимуществом. Не надо забывать о собственной безопасности и безопасности окружающих. Хочется скорости, хочется драйва, но хотелось бы чтобы свои коленки и локти были целее.

- Недавно стало известно, что в Пскове появился первый в городе прокат электросамокатов. С одной стороны, это хорошо. Это первый пункт аренды средств индивидуальной мобильности. Самокаты, электросамокаты стали очень популярны в последнее время. С другой стороны, стоит вопрос безопасности из-за перемещения людей на этих высокоскоростных средствах. В нашем городе они преимущественно движутся по тротуарам. Мало того, что они несутся на скорости 50 км в час, а многие, помимо скорости, несутся в наушниках с громко включенной музыкой, что значительно снижает реакцию. Как регулируются вопросы в этой сфере?

- Наушники у нас в правилах дорожного движения не регламентированы. Что касается средств индивидуальной мобильности. Мощность электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности на электротяге - все что ниже 0,25 кВт, относится к категории «пешеход». Правила четко регламентируют этот момент. Соответствующие требования предписаны 196-м Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» и ПДД. Этой категории на проезжей части находиться запрещено. Находиться на проезжей части они должны только перекатывая свои средства индивидуальной мобильности. А не двигаясь на них.

- Другой вопрос, как они ведут себя, двигаясь с сумасшедшей скоростью.

- Давайте приведу простой пример. Человек бежит, занимается спортом на тротуаре. Ему запретить заниматься спортом?

- Нет, конечно.

- Примерно ситуация идентичная. Здесь требуется законодательная инициатива. Были предложения запретить движение электросамокатов массой свыше 35 кг - это предложение Минтранса - мы ждем и другие нормативно-правовые акты в этой сфере. Будем выполнять их, чтобы обеспечить безопасность. На данный момент хочу попросить участников дорожного движения, владельцев средств индивидуальной мобильности быть взаимовежливыми, внимательными к пешеходам. И пешеходы иногда бывают неряшливыми, неаккуратными невнимательными. Надо подумать, чтобы не причинить вреда ни себе ни окружающим.

Беседовала Любовь Кузнецова