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Полиция планирует массово проверить документы у водителей в Пскове

Дорожная полиция планирует провести массовую проверку водительского состава в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Проверку проведут с целью выявления отдельных видов нарушений правил дорожного движения Российской Федерации. В ходе мероприятия будут проверять наличие у автомобилистов документов, предусмотренных законодательством в сфере безопасности дорожного движения.

Массовую отработку проведут 4 июля с 18.30 до 19.10 на площади Героев Десантников в Пскове.