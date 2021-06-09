Александр Котов: Обеспечить порядок на дорогах – значит сохранить жизнь и здоровье водителей и пешеходов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД УМВД России по Псковской области с профессиональным праздником и 85-летием со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Александр Котов подчеркнул, что работа автоинспектора сопряжена с огромной ответственностью: обеспечить порядок на дорогах – значит, сохранить жизнь и здоровье водителей и пешеходов.
«Конечно, добиться снижения аварийности только силами Госавтоинспекции невозможно – для того, чтобы наши дороги стали по-настоящему безопасными, нужны скоординированные усилия государства, общественных институтов и самих граждан. Мы идем в этом направлении, и, я очень надеюсь, что работы по фиксированию дорожно-транспортных происшествий у сотрудников ГИБДД с каждым годом будет становиться все меньше, а взаимного уважения всех без исключения участников дорожного движения – больше», - сказал спикер регионального парламента.
Александр Котов поблагодарил всех, кто добросовестно и профессионально выполнял и выполняет свой долг. «Здоровья, удачи и благополучия!» - добавил он.