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Александр Котов: Обеспечить порядок на дорогах – значит сохранить жизнь и здоровье водителей и пешеходов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД УМВД России по Псковской области с профессиональным праздником и 85-летием со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

«3 июля 1936 года приказом Народного Комиссара Внутренних Дел СССР было утверждено положение о Государственной автомобильной инспекции. На ведомство были возложены задачи по борьбе с авариями и "хищническим использованием транспорта", "наблюдению за подготовкой и воспитанием водительских кадров" и "количественным и качественным учетом автопарка". По сути, функции Госавтоинспекции за прошедшие десятилетия не изменились, но условия их выполнения из-за возросшей интенсивности дорожного движения и высокого уровня автомобилизации стали куда более напряжёнными», - отметил он.

Александр Котов подчеркнул, что работа автоинспектора сопряжена с огромной ответственностью: обеспечить порядок на дорогах – значит, сохранить жизнь и здоровье водителей и пешеходов.

«Конечно, добиться снижения аварийности только силами Госавтоинспекции невозможно – для того, чтобы наши дороги стали по-настоящему безопасными, нужны скоординированные усилия государства, общественных институтов и самих граждан. Мы идем в этом направлении, и, я очень надеюсь, что работы по фиксированию дорожно-транспортных происшествий у сотрудников ГИБДД с каждым годом будет становиться все меньше, а взаимного уважения всех без исключения участников дорожного движения – больше», - сказал спикер регионального парламента.

Александр Котов поблагодарил всех, кто добросовестно и профессионально выполнял и выполняет свой долг. «Здоровья, удачи и благополучия!» - добавил он.