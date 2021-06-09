Александр Козловский: Сотрудники ГИБДД проявляют высокий профессионализм и мужество

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником.

«С каждым днем на дорогах Псковской области становится больше автомобилей, улучшается состояние дорожного фонда, повышается интенсивность движения, а значит, возрастает и роль сотрудников ГИБДД, – отметил он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». – Но, не смотря на все трудности, ежедневно они обеспечивают бесперебойное и безопасное движение транспорта, делают все возможное для снижения аварийности, первыми приходят на помощь попавшим в беду на дороге. Круглосуточно неся нелегкую, требующую постоянного напряжения и бдительности службу, они проявляют высокий профессионализм и мужество».