Николай Козловский поблагодарил сотрудников ГИБДД за верность служебному долгу

Глава Великих Лук Николай Козловский поздравил сотрудников отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по городу Великие Луки с профессиональным праздников.

«Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником и 85-летним юбилеем Госавтоинспекции России! Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки ежедневно следят за соблюдением правил дорожного движения на транспортных магистралях города, делают все возможное для снижения аварийности на великолукских дорогах, проявляют высокий профессионализм, мужество, готовность действовать решительно и оперативно. Примите благодарность за верность служебному долгу, добросовестное выполнение своих обязанностей, системную работу по воспитанию дисциплины водителей и пешеходов, пропаганде безопасности на дорогах», - отметил Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.