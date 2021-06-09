Михаил Ведерников: Сотрудники ГИБДД сохранют жизнь и здоровье многих людей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником – 85-летием образования ГИБДД МВД России.

«С каждым годом в Псковской области развивается транспортная инфраструктура и стремительно растет число автомобилистов, - отметил глава региона в своем Instagram-аккаунте. - Сохранить порядок и обеспечить бесперебойное движение на дорогах региона, снизить количество ДТП и человеческих жертв – это важная задача, которую помогают выполнять в том числе и сотрудники Госавтоинспекции. В любую погоду, днем и ночью вы обеспечиваете безопасность дорожного движения, сохраняя жизнь и здоровье многих людей. Вы не просто фиксируете нарушения, но воспитываете культуру поведения участников дорожного движения».