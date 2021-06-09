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В Госдуму внесли законопроект о защите водителей от необоснованных штрафов с камер

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который защитит водителей от необоснованных штрафов с камер фиксации нарушений. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале партии.

В партии отметили, что новый законопроект «поможет навести порядок» при расстановке камер на дорогах и сделает прозрачной процедуру выставления штрафов.

«Сейчас камеры фиксируют нарушения ПДД автоматически, после чего штраф назначается в упрощенном порядке. То есть постановления гражданин получает в электронном виде через портал Госуслуг. Практика показала, что такие камеры дают регулярные сбои, люди часто оспаривают штрафы, потому что зафиксированные нарушения не соответствуют действительности. Документ позволит выработать единый подход к установке камер и фиксации нарушений и снизит количество неоправданно начисленных штрафов», - отметил один из авторов законопроекта, секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак.