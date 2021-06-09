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Псковичам рассказали, как избежать очередей в ГИБДД

Госавтоинспекция Псковской области информирует жителей региона о наиболее загруженном времени работы регистрационно-экзаменационного отдела в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Самое большое количество заявлений на предоставление государственных услуг подают во вторник и субботу с 8.30 до 12.30. В остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше. В ведомстве отметили, что в рамках указанного мониторинга проанализировали различные факторы и временные периоды.

«Госавтоинспекция Псковской области рекомендует планировать время посещения МРЭО города Пскова с учетом загруженности отдела во избежание образования очередей и соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции», - обратились специалисты к псковичам.