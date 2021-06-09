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Что нельзя устанавливать на машину, напомнили в ГИБДД

В ГИБДД напомнили автомобилистам о правилах тюнинга, которые действуют в России. В ведомстве заявили, что установку нештатного оборудования, которое не значится в одобрении типа транспортного средства, необходимо согласовывать с Госавтоинспекцией. Об этом сообщает портал Autonews.ru.

Например, это касается: нестандартных бамперов и спойлеров, лебедки, фаркопов и «кенгурятников». Также в список популярных доработок входят: перевод машины на ГБО, модернизация подвески, замена системы выхлопа и оборудование нештатной оптикой.

«Любые изменения в конструкции транспортного средства, которые влияют на безопасность дорожного движения, должны проводиться только с разрешения ГИБДД, а информация о них должна быть внесена в регистрационные документ», — объяснили в ведомстве.

В ГИБДД подчеркнули, что ездить на автомобилях с нелегальным тюнингом запрещено. Инспекторы ГИБДД могут оштрафовать водителей таких машин на 500 рублей (часть 1 статьи 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»). При повторном нарушении эта сумма вырастет до 5 тысяч рублей, а водителю будет грозить лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Также машину могут снять с регистрации и изъять СТС.