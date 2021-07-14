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В псковском МРЭО ГИБДД назвали самое загруженное время работы

В МРЭО ГИБДД назвали самое загруженное время работы регистрационно-экзаменационного отдела в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Самое большое количество заявлений на предоставление государственных услуг подается во вторник и субботу с 8.30 до 12.30. В остальные дни и часы приема число обращений значительно меньше.

Псковская госавтоинспекция рекомендует планировать время посещения МРЭО города Пскова с учетом загруженности отдела во избежание образования очередей и соблюдения мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции.