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Конструкции временного моста могут использовать для строительства нового путепровода в Пскове

Конструкции временной переправы, которая будет возведена на время капитального ремонта Ольгинского моста в Пскове, могут использовать для строительства путепровода через железную дорогу на улице Советской Армии. Такую идею озвучил в пятницу, 23 июля, председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на заседании Общественного совета при ведомстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«Временный мост через реку Великую – капиталоемкий объект, который по окончании капремонта Ольгинского моста будет разобран. Чтобы минимизировать затраты бюджета, прорабатывается вопрос повторного использования конструкций при строительстве путепровода через железнодорожные пути. Принято предварительное решение запроектировать путепровод сразу по завершении проектирования Ольгинского моста», - пояснил руководитель комитета.

Вопрос входит в повестку дня в связи со сложной дорожной обстановкой в часы пик на улице Советской Армии перед железнодорожным переездом. Чтобы избежать образования автомобильных пробок, совет принял решение направить официальное письмо в ОАО «РЖД» с просьбой скорректировать график движения поездов по указанному участку железной дороги в утренние и вечерние часы.

Члены Общественного совета также рассмотрели вопрос целесообразности обустройства заездных карманов на автобусных остановках. По мнению общественников, карманы усложняют посадку маломобильных пассажиров в автобус и создают дополнительные трудности для уборки улично-дорожной сети города. С такой позицией согласились не все. По мнению других членов совета, заездные карманы повышают пропускную способность дороги, а также снижают риск дорожно-транспортных происшествий при попытке объехать автобус. Участники заседания пришли к выводу, что в этом вопросе необходим индивидуальный подход, в каждом случае следует учитывать расположение объекта и целесообразность обустройства кармана.

Еще один вопрос движения общественного транспорта касался города Великие Луки. По многочисленным просьбам граждан в следующем году будут обустроены новые автобусные остановки в районе Многофункционального центра, межрайонной больницы и онкодиспансера. С этой целью обследовалась территория и определялись места будущих остановочных пунктов. Вопрос вынесут на городскую комиссию по безопасности дорожного движения. Средства на реализацию проекта планируется предусмотреть в бюджете на следующий год.

В повестку дня также вошел вопрос проработки объездных путей для автотранспорта на период ремонта основных артерий города Пскова. Борис Елкин отметил, что уже сейчас прорабатывается вопрос организации дорожного движения на Завеличье на время ремонта улицы Коммунальной. Подрядная организация готова выйти на объект в конце августа – начале сентября. Кроме того, у подрядчика по ремонту Рижского проспекта есть намерение произвести работы в этом году. Псков также ожидает реконструкция Троицкого моста, которая невозможна без полного перекрытия, и капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса.

«Большая просьба к псковичам отнестись с пониманием к складывающейся обстановке на дорогах. В перспективе это даст увеличение пропускной способности городских дорог, разгрузит основные магистрали и сделает улично-дорожную сеть более комфортной и безопасной», - заключил Борис Елкин.