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25 ДТП с наездами на диких животных зарегистрированы в Псковской области за месяц

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области призывает водителей быть осторожными: на дороге могут внезапно появиться дикие животные.

«Только в июне текущего года на территории региона зарегистрировано 25 ДТП, связанных с наездами на диких животных, в том числе в светлое время суток, - говорится в сообщении УГИБДД. - Случаи столкновения автотранспорта с дикими животными на дорогах – явление, к сожалению, далеко не редкое. Для животных они, как правило, смертельны, а ДТП с крупными копытными (лось, олень, кабан, косуля) могут иметь серьезные последствия как для транспорта, так и для водителей и пассажиров.

Животные выходят на автодороги по различным причинам: чаще всего – направляясь к местам кормежки и обратно к месту отдыха; некоторых привлекает разбросанная дорожными службами солевая смесь; многие дикие птицы собирают на дорогах мелкие камешки, необходимые для пищеварения; иногда дикие животные выходят на асфальт просто погреться и обсохнуть от росы (заяц, лисица), так как температура асфальта обычно выше температуры воздуха; нередко дикие животные выбегают на автодороги при преследовании их хищниками или охотничьими собаками. Обычно дикое животное воспринимает движущийся автомобиль как хищника, пытающегося отрезать ему пути отступления, поэтому в последний момент бросается через дорогу, чтобы «выскочить из окружения».

Однако, адекватно оценить скорость движения автомобиля животное не в состоянии. В результате, на полном ходу может произойти столкновение. Животное, оказавшееся в ночное время в свете фар, ослеплено. Темноту за пределами пучка света оно воспринимает как стену и начинает метаться, не видя ничего, кроме освещенного участка дороги и горящих фар.

В такой ситуации водителю следует остановиться, выключить фары (но оставить включенными габаритные огни), включить аварийную световую сигнализацию. И, тем самым, дать животному время адаптироваться к наступившей темноте и покинуть дорогу.

Важно помнить, что соблюдение правил дорожного движения, в том числе скоростного режима, и особая осторожность в зоне действия предупреждающего знака «Дикие животные» - существенно снизят риск аварий, связанных с внезапным появлением животных на автотрассах».